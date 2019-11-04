تعرف على مواعيد دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة

تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة حيث يستضيف فريق الترسانة منافسه المريخ علي ملعب الشواكيش في تمام الساعة الثانية والنصف.



وجاءت جميع مباريات اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا كالتالي:



الترسانة - المريخ

القناة - جمهورية شبين

الزرقا - الداخلية

كوكاكولا - النجوم

بتروجيت - سيراميكا كليوباترا



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٦ نقاط بالتساوي مع فريق منتخب السويس.

