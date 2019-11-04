Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على مواعيد دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة
Advertisements
عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة حيث يستضيف فريق الترسانة منافسه المريخ علي ملعب الشواكيش في تمام الساعة الثانية والنصف.

وجاءت جميع مباريات اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا كالتالي:

الترسانة - المريخ
القناة - جمهورية شبين
الزرقا - الداخلية
كوكاكولا - النجوم
بتروجيت - سيراميكا كليوباترا

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٦ نقاط بالتساوي مع فريق منتخب السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات نارية في القاهرة ضمن الجولة الأولى للقسم الثاني

بتروجيت يستضيف جمهورية شبين في ختام الجولة الأولى بالقسم الثاني بالقاهرة

بتروجيت يتعادل سلبيا مع جمهورية شبين في ختام الجولة الأولى لمجموعة القاهرة

مواجهات شرسة في دوري القسم الثاني.. النجوم أمام الترسانة.. الألومنيوم يلتقي المنيا

نتائج الشوط الأول من منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

نتائج دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته .. وتعثر الترسانة مستمر

ترشيحاتنا

بـ 5 جنيهات.. وصفات خارقة تخلصك من حصوات الكلى

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

زاد 2 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 في مصر

مش هتصدق ... ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون

جد يدفن حفيدته حية بعد لحظات من ولادتها .. شاهد

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

صدمة.. مصطفى فهمي: على الزمالك أن ينسى لقب نادي القرن السابق

تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون

مصطفى فهمي يهاجم الخطيب لمنحه الرئاسة الشرفية لـ تركي آل الشيخ..فيديو

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

مصطفى فهمي: التاريخ لن ينسى موقف هاني أبو ريدة لو كنت مكانه لضحيت بمنصبي

مصطفى فهمي يكشف كيف وصلت فاطمة سامورا للفيفا ويتساءل.. هل على دراية بخبايا الكاف؟

مؤمن زكريا لـ جنش على الهواء: متستعجلش هرجعلك

عمر السومة لـ مرتضى منصور: أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع جروس.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. دينا تتألق بإطلالة كاجوال فى كوريا

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها