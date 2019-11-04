اخبار الرياضة ..جنش كلمة السر في عودة كهربا..استدعاء لاعب جديد للمنتخب..مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي...- استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على استدعاء أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز للانضمام إلى تشكيلة الفراعنة استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون .- شهدت مباراة فريقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، حادثًا مأساويًا بطله الكوري الجنوبي سون هيونج مي ، والبرتغالي أندريه جوميش.- أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة تخص كرة القدم فور وصوله الى مصر، وتواجد معه أحد نجوم العالم وأساطير كرة القدم في ريال مدريد.- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصوله إلى مصر قادما من السعودية، بعد تغيبه عنها طوال الفترة الماضية.