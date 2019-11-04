مصطفى فهمي يكشف كيف وصلت فاطمة سامورا للفيفا ويتساءل.. هل على دراية بخبايا الكاف؟

تحدث مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، عن فاطمة سامورا السكرتير العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.



وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فاطمة سامورا تقدر على إضافة شئ للاتحاد الافريقي، لكن هل هي على دراية بكل الخباية؟".



وأكمل مصطفى مراد فهمي: "كان من الممكن أن أكون سكرتيرا للاتحاد الدولي عام 1998، كان الاتفاق بين المرشح ضد بلاتر أنهفي حالة فوز يوهانسون بالفيفا سأكون سكرتيرا، ولم أكن أعلم ذلك".



وأضاف مصطفى مراد فهمي: "سامورا تربطها صداقة مع أحمد أحمد خلال عملها في مدغشقر وهو من عرفها على انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وأعجب بطريقة إدارتها ومن هنا بدات معرفته بها".



وأتم مصطفى مراد فهمي: "أعتقد انها قدمت أداءا طيبا في الفيفا بالفترة السابقة".