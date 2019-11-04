محمد صلاح أبو جريشة: أعمل محاسبا بعد رفض مجلس الإسماعيلي دخولي النادي

قال محمد صلاح أبو جريشة، إن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لايستحق تواجده في رئاسة النادي بسبب فشله في إدارة الأمور في النادي مؤكدًا رحيل مجلس إدارة النادي في أقرب وقت.



وكشف أبو جريشة في لقائه ببرنامج 7 رياضة على قناة النيل للأخبار مع محمد عبد الحكم أنه يعمل حاليًا محاسب في إحدي الشركات بعد رفض نادي الإسماعيلي دخوله النادي وتولي أى منصب فني.



وأكد أبو جريشة أنه يتعرض للاضطهاد الكبير من قبل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحالي وأن المجلس الحالي فشل في إدارة الأمور داخل نادي الإسماعيلي وأن المجلس يستعين بأعوانه من الجمعية العمومية للبقاء في إدارة النادي.



واندهش الكابتن على أبو جريشة خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج من استبعاد محمد صلاح ابو جريشة من اى منصب فني بالنادي بعد مسيرة اللاعب الرائعة مع الدراويش مؤكدًا أن المجلس الحالي يرفض دخول صلاح أبو جريشة النادي بسبب شعبيته الجارفة .

