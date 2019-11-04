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محافظات

محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد
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إفتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد وذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد يوسف، وأيضًا اللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأحمد ماجد مدير إدارة المعرض، بجانب العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان .

وعقب تفقده لأقسام المعرض أشاد اللواء أحمد إبراهيم بهذه المبادرة من الشركة لافتتاح أفرع لها بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو مما يعد بمثابة إضافة هامة للسوق المحلى ولاسيما فى ظل التخفيضات العديدة التى يتم توفيرها على كافة المعروضات ذات الجودة العالية .

وأكد المحافظ على ضرورة قيام المحليات بالتنسيق مع الجهات المعينة والقطاع الخاص والعام وغيره من القطاعات الأخرى للتوسع فى إقامة مثل هذه المعارض وغيرها من المعارض المتنوعة التى تستهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة مما يساهم فى تلبية أكبر قدر من المطالب الجماهيرية ويعود بالتالى بالنفع على المواطن الأسوانى .

ومن جانبه أوضح أحمد ماجد بأن معرض أسوان للمنسوجات مقام على مساحة 900 متر مربع على دورين أرضى وعلوى ويضم 20 ألف متر من السجاد متنوع الخامات والأشكال والألوان من إنتاج 3 شركات بأسعار تنافسية تبدأ من 50 جنية للمتر الواحد وبتخفيضات تصل إلى 60 % على كافة المعروضات .

وأشار إلى أن تخفيضات الشركة فى المبيعات تعد تنافسية ليس على المستوى المحلى بل العالمى أيضًا ، وأن الشركة حرصت على إفتتاح فرع أسوان والذى يعتبر الفرع الـ 115 على مستوى محافظات الجمهورية ، وتم أيضًا التشغيل التجريبى لفرع كوم أمبو ، فيما جارى تجهيز فرع مدينة إدفو ومن المقرر إفتتاحه يناير القادم ليتم تغطية مختلف مدن المحافظة بمنسوجات الشركة وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين من هذه السلع الحيوية ، وأن العمل يبدأ فى الأفرع من الساعة الحادية عشر صباحًا ويستمر حتى الساعةالعاشرة مساءًا بشكل يومى .
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور
محافظ أسوان يفتتح أحد المعارض المتخصصة فى بيع السجاد بتخفيضات تصل إلى 60 %.. صور
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