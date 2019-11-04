مصطفى فهمي: التاريخ لن ينسى موقف هاني أبو ريدة لو كنت مكانه لضحيت بمنصبي

أكد مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم أن التاريخ لن ينسى ما قام به هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.



وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد"أخذ على هاني أبو ريدة عدم اتخاذ اي موقف هو وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية من وصاية الفيفا على الاتحاد الأفريقي".



وأضاف مصطفى مراد فهمي: "لم يرفع أحد إصبعه من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم هاني أبو ريدة للاعتراض على ما يحدث من الفيفا".



وأكمل مصطفى مراد فهمي: "هاني أبو ريدة سار مع الطيار ولم يتصدى لهذا القرار، كان عليه ان يتخذ موقف تاريخي ويعترض حتى لو كلفه ذلك منصبه، انا عضو شرفي واعترضت على ده بشكل رسمي وخسرت منصبي".



واختتم مصطفى مراد فهمي: "لازم اقول موقفي واعترض والتاريخ هيذكر مين اللي اعترض على القرارات دي".