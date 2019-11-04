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رياضة

مصطفى فهمي يفتح النار على أحمد أحمد: يتدخل في اختيارات الحكام.. وجاساما بطل شعبي بالمغرب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
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حسن العمدة
أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتدخل في اختيارات الحكام بالمباريات.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد أحمد يتدخل في اختيارات الحكام بالمباريات، فهل يحاول ارضاء جميع الاطراف؟".

وأكمل مصطفى مراد فهمي: "الحكم باكاري جاساما يعتبر بطل شعبي في المغرب نظرا لعدد المباريات التي أدارها في المغرب ونتائج الفرق هناك".

وأتم مصطفى مراد فهمي: "بلاتيني كان ضد التكنولوجيا واستخدام تقنية الفيديو لأنه يقتل جمال كرة القدم، وطالما تم تطبيقها يجب أن تطبق بطريقة صحيحة، وإذا تحسن مستوى الحكام سيكون أفضل من الـ VAR".
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