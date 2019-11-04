مؤمن زكريا لـ جنش على الهواء: متستعجلش هرجعلك

وجه مؤمن زكريا نجم الأهلي رسالة إلى زميله في المنتخب محمود عبد الرحيم "جنش"، وذلك قبل سفره نجم القلعة الحمراء إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بعد مرض الأعصاب الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.



وكان محمود عبد الرحيم "جنش" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير بعد دخول مؤمن زكريا في مداخلة على الهواء : "مؤمن مليئ بالطاقة إيجابية، عندما رأيته بعد إصابته مكنش مؤمن اللي أعرفه، كنت لازلت "بعرج" بسبب الإصابة، قولتله هيظبطك، خرجته و"فوقته" في ألمانيا".



ورد مؤمن زكريا خلال مداخلته الهاتفية على جنش: "جنش أخويا وإبن ناس، في الملعب مجنون على الأخر".



وعن عدم تسجيل مؤمن في شباك جنش أي أهداف قال: "مؤمن طيب جدًا، في ماتش الكأس ندهلي قلي هجيب فيك جول، قولتله مش هيحصل "هموتك"، بس مبيجبش فيا أجوال".



بيرد مؤمن زكريا: "متستعجلش هرجعلك".