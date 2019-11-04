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منوعات

ميزة جديدة تنضم لقائمة مميزات الواتساب.. تعرف عليها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
واتساب
واتساب
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نهى حمدي
يحاول تطبيق المراسلات العالمي"واتساب" في إضافة مميزات جديدة إلى منصته كي لا يستغنى عنه المستخدمين أبدًا، فيشهد التطبيق تعديلات مختلفة بشكل مستمر، من الخليفة الملظمة لـ غلق وفتح التطبيق بالبصمة وأخيرًا مشاركة مقاطع الفيديو في نافذة التطبيق.

فقد يتيح WhatsApp حاليًا لمستخدميه إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من Facebook و YouTube و Instagram دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. ومع ذلك ، إذا كان الفيديو من أي تطبيق آخر خلافهم، فيتم توجيه المستخدم إلى التطبيقات المعنية أو متصفح ويب.

ليدخل "نتفلكس" من ضمن التطبيقات التي يمكن أن تشارك مقاطع فيديو منه على الواتساب ويشاهد الأشخاص مقطع الفيديو في نافذة الواتساب "داخل الشات" دون التنقل إلى تطبيق "نتفلكس".

ووفقًا لموقع "wabet" الخاص بـ "الواتساب" ويجرى الأختبار التجريبي لهذه الميزة على أحدث نسخة من نظام تشغيل "ios"، و تذكر المدونة أنه لا يتم اختبار الميزة حاليًا إلا على إصدار iOS من التطبيق وأنه لا يتم استكشاف نفس القدرة على خدمات بث الفيديو الأخرى مثل Amazon Prime Video.

فعندما يتم تشغيل الميزة ، فإن مشاركة مقطع دعائي من عرض أو فيلم على Netflix إلى مستخدم iOS على WhatsApp سيعرض صورة مصغرة كبيرة مع أيقونة "تشغيل" ، ستقوم بتشغيل الفيديو داخل التطبيق، لن يتعين عليك فعليًا التوجه إلى تطبيق Netflix لمشاهدة الفيديو. يشبه كيفية تشغيل مقاطع فيديو YouTube على WhatsApp حاليًا.
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