الحديقة النباتية التاريخية بأسوان تستقبل وفد الملتقى الثقافى الثانى لشباب المحافظات الحدودية

الحديقة النباتية التاريخية بأسوان لا تزال قبلة جاذبة لزيارة السائحين الذين يتوافدون عليها للإستمتاع بمحتوياتها المتنوعة والتى تتضمن العديد من المقتنيات من متحف وأشجار نادرة وغير ذلك من المناظر الطبيعية والجمالية الخلابة.



وفى هذا الصدد رصدت "صدى البلد" قيام 75 شاب وفتاة المشاركين فى الملتقى الثقافى الثانى لمحافظات الحدود بإجمالى 6 محافظات حدودية هى أسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح بزيارة للحديقة النباتية.



ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان، بأن الوفد زار متحف الحديقة النباتية وتجولو بالحديقة وتعرفوا على تاريخ ونشأة الحديقة والنباتات النادرة بالحديقة التى تعتبر كنز ومتحف نباتى مفتوح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية الجميلة وسط جو أسرى بين أجواء الطبيعة الخلابة الساحرة وسط أجمل بقعة ومزار سياحى عالمي.



هذا ويأتى تنظيم الملتقى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وبما يساهم فى خلق أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع مقتضيات العصر وأدواته الحديثة والمتنوعة.



ويعكس ذلك النهج الجديد للدولة بالإهتمام بالنشء والشباب بشكل عام مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى أصبحت فى بؤرة إهتمام الدولة سواء بالعمل على رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأبنائها أو بتوفير مقومات الإبداع والفكر والتميز لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية فى القصور والبيوت والمراكز الثقافية المنتشرة بجميع ربوع مصر.