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فن

مروان خوري يحيي حفل الموسيقى العربية .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
مروان خوري
مروان خوري
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
افتتح المطرب والملحن مروان خوري حفله بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 في دار الاوبرا المصرية بغناء أغنية "يا مسا الفل" للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وهي من ألحانه، وكلمات نزار فرانسيس.

وقال في كلمته: "مساء الفل لمصر الحبيبة عروسة العالم العربي، ومساء الفل لبيروت وشعب لبنان اللي دايما عم يناضل ويدور على حياة أفضل، دايما عايشين بأزمات بس بنتأمل، صوت الشعب هو دايما صوت حق، وصوت الحق بيوصل"، كما قال أيضا:"، انا بعتبر وجودى هنا احتفالية من الزمن الجميل والاغانى اللى تربينا عليها واليوم هاغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي".

يذكر أن مروان خوري، أحيا ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية، في حفل ساهر أقيم مساء أمس السبت، على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وقدم خلاله عددا كبيرا من الأغنيات منها: "طاير يا هوا، سلملي عليه، وكل القصايد، وباقة من أجمل أغانيه"، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

كما كرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.
مروان خوري يحيي حفل الموسيقى العربية .. صور
مروان خوري يحيي حفل الموسيقى العربية .. صور
مروان خوري يحيي حفل الموسيقى العربية .. صور
مروان خوري يحيي حفل الموسيقى العربية .. صور
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