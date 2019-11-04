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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. تاريخ ميلادك ماذا يقول؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 4 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز ولديك حس عملي وموهبة تنظيمية، ولديك القدرة على تثبيت طاقتك حتى تصل لهدفك. أنت أيضا تميل لإدارة معاملاتك بمنتهى الحذر، لكنك متطلب جدا في حياتك العاطفية

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام 2019 عام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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