حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4/11/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأثنين4-11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاثنين 4 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 4 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

عائليا وعاطفيا: حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج.

عاطفيا واجتماعيا: المريخ في وضع داعم مما يجعلك تبدو رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحول المشكلة لمكسب.

عاطفيا واجتماعيا: يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك.

عاطفيا: نبتون يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تتكلم بهدوء كي تنصلح الأحوال مع شريك حياتك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يجعلك تختلق المشاكل وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك.

اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

ماليا ومهنيا: المريخ في منزل الحظ يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.

