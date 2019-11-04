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منوعات

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على مستخدمي هواتف أندرويد توخي الحذر من أي هجوم خبيث من قبل أحد التطبيقات، حيث تم اكتشاف تطبيق يقوم بتسريب وتنزيل بيانات غير مرغوبة وبيعها دون إذن من المستخدم.

وقد تم تنبيه المستخدمين الأسبوع الماضي من التطبيقات التي تحتوي على برامج إعلانية ضارة تسمح للمتسللين بتوليد الأموال دون معرفة أصحاب الهاتف، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية.

واكتشف بحث جديد من الفريق في Secure-D تطبيقًا شهيرًا قادر على شراء خدمات رقمية متميزة دون إذن من المستخدم، وتقول Secure-D إن المشكلة خطيرة للغاية ، واستطاع الأشخاص حتى الآن جمع 18 مليون دولارفي الرسوم غير المرغوب فيها.

والتطبيق هو عبارة عن لوحة مفاتيح رموز تعبيرية مجانية تسمى ai.type ، وتشير التقارير إلى أنه تم تنزيله أكثر من 10 ملايين مرة من متجر Google Play، ورغم مسحه من المتجر إل أنه عاد مرة أخرى أكثر شراسة.

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