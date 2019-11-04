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فن

تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
مروان خوري
مروان خوري
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آيه عاطف
تظل الموسيقى لغة واحدة للتواصل بين البشر ورغم تعدد لهجات ابناء الوطن العربى اتفق الجميع على اعتبار تراث الطرب احد علامات الحضارة المتفردة فى عناصرها ومقوماتها وجاء مهرجان الموسيقى العربية كوسيلة للثقافة المصرية للتلاقى والتواصل بين شعوب الامة واعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان ، ففى الأمسية الثالثة من دورته الـ 28 احتضن مسرح الأوبرا الكبير فاصلا للنجم اللبنانى مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

وقدم خوري تحية لمصر وشعبها فى أول أغنياته "مساء الفل يا بهية" تلاها بمزيج من المؤلفات التراثية واعماله الخاصة كان منها طاير يا هوا، كل القصايد، خايف أقول اللي في قلبي، أكبر أناني ، سلم لي عليه ، كما وجه التحية لروح الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي قبل أن يقدم أغنية بنلف في دواير ، وبتهون ، ميتى أشوفك ، يا غايب عن عيني ، وعزف على الة البيانو منفردا تتر مسلسل لو من كلماته والحانه ، ثم قدم بعدها أغنية لو فى واطلع في هيك ، وأختتم الحفل بـ مغرم، وقبله اعتلت نجمة الاوبرا مى فاروق منصة الطرب وابدعت في أداء مختارات من اعمال زمن الفن الجميل كان منها فى يوم وليلة ، بقى عايز تنساني، أهواك ، وحياتك يا حبيبى ، بكرة تعرف ، ليلى ونهارى ومن اغانيها الخاصة يا شمس يا منورة ويا ملك بالاضافة الى لو على قلبي لـ فضل شاكر.

باسلوبه المميز وبراعته الفائقة غرد الأردني وحيد ممدوح على آلة الجيتار لحنى الحلو حياتى وحبيتك بالصيف حتى كادت الاوتار تنطق كلمات الاغنيتين.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات اعمال تراث الطرب العربى.

وفى مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، أحيا المغربي فؤاد زبادي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي وسبقه فقرتين لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل والمطربة حسناء.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، قدمت النجمة نادية مصطفي فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي بعد فاصل غنائي، للمطرب احمد ابراهيم ونجوم الأوبرا حنان عصام ، انغام مصطفى، أحمد صبري ومحيى صلاح.
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
تحية لمصر من مروان خوري ومي فاروق بين التراثي والمعاصر في الإسكندرية
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