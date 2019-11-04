خصائص مميزة تطلقها مايكروسوفت في ويندوز 10

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق تحديث ويندوز 10 الجديد، والتي تبذل شركة مايكروسوفت مجهودًا كبيرًا في إعداده كي لا تواجهه أية مشكلات تقنية فور إطلاقه.



وحرصت مايكروسوفت خلال تنفيذها ويندوز 10 على تحسين الميزات المخصصة لتحسين الأداء وتحسين الجودة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.



فيما يأمل المستخدمون من التحديث التي تجريه "مايكروسوفت" حاليًا لإطلاقه في هذا الشهر، أن تركز الشركة على تحسين عمر بطارية أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات معينة.



وأحد أكبر التغييرات الجديدة في أحدث إصدار من Windows 10 يأتي إلى Windows Shell - الواجهة الرسومية التي تجعل نظام تشغيل الكمبيوتر متميزًا. فأهم هذه الأسباب هو أنه يمكن للمستخدمين الآن إضافة حدث إلى تطبيق التقويم.



كما يأتي File Explorer أيضًا بواجهة موصَّلة سهلة الاستخدام، أخيرًا سيقوم أحدث البرامج أيضًا بإصلاح العديد من الأخطاء التي تداخلت في تحديث ويندوز 10 الذي صدر في مايو الماضي.



