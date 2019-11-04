إصابة 13 شخصا في حادثة دهس وطعن في إسطنبول التركية

ألقت الشرطة التركية القبض على شخص عقب تنفيذه حادث دهس في منطقة بيسكيتاش وسط اسطنبول، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.



وتعود الواقعة عقب قيام شخص بدهس مجموعة من الأشخاص في منطقة بيسكيتاش وسط مدينة اسطنبول، بواسطة حافلة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.



وكشفت مصادر أمنية وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية أن هذا الشخص بينما يحاول الهروب، عقب تنفيذ عملية الدهس، أقدم على طعن أحد الأشخاص، قبل أن يلقي بنفسه في مياه مضيق البوسفور.



واستخرجت الشرطة التركية هذا الشخص من المياه، والقت القبض عليه، ولم يتضح بعد سبب قيامه بهذه الجرائم، التي أسفرت عن سقوط 13 مصابا.



