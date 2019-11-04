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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. بيض و فول بالسجق وجبن مع الطماطم المشوية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
حنفطر أيه؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة وأنه وفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة.

بيض باللحم المفروم:

مقادير بيض اسكتلندي للشيف الشربينى:
بيض
لحمة مفرومة
بصل
بهارات
زيت برغل
ملح فلفل

طريقة تحضير بيض باللحم المفروم:
* افرمي البصل حتى يصبح ناعم وضيفي البرغل واللحم المفروم واستمري في الفرم ثم ضيفي الملح والفلفل والبهارات حتى يصبح لديك عجينة طرية.
* اسلقي البيض وقشريه وقسمي العجينة كور متساوية و استخدمي كل كرة لتغطية بيضة جيدا من جميع النواحي.
* اقليها في زيت غزير ساخن.

طاجن الفول بالسجق للشيف هالة فهمى:

وتتضمن المقادير الآتى:
فول
سجق
قطعة ليه
زيت
بصلة جوليان
طماطم جوليان
فلفل جوليان


طريقة تحضير طبق الفول:
فى وعاء يقطع السجق ويتم تشويحه على النار ويت إضافة كافة المكونات بعد تقطيعها بشكل طولى.
فى وعاء يسخن الفول ويتم إضافة التوابل ويوضع فى طاجن فى الفرن ويقدم.

الجبن مع الطماطم المشوية لشيف عزة المسيري...

مقادير الجبن مع الطماطم المشوية:

ربع قالب جبن
مكعبات جبن كريمى
2 ثمرة طماطم
أوراق الريحان
زعتر
فلفل ابيض
بودرة الفلفل الاحمر
زيت الزيتون

طريقة التحضير:
1. تبشر الجبنة العربية بشرًا ناعمًا، وتمزج مع الجبنة الكريمية، وتضاف إليها التوابل حسب الرغبة.
2. تشوى حبتا الطناطم في الفرن، وتقدمان إلى جانب الجبنة، ويزين هذا الطبق بأوراق من الريحان الطازج.
3. يسكب زيت الزيتون، قبل التقديم.
هنفطر إيه النهاردة؟.. بيض و فول بالسجق وجبن مع الطماطم المشوية
هنفطر إيه النهاردة؟.. بيض و فول بالسجق وجبن مع الطماطم المشوية
هنفطر إيه النهاردة؟.. بيض و فول بالسجق وجبن مع الطماطم المشوية
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