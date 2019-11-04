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فن

تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله بقصر السينما.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
مصطفى قمر - تامر
مصطفى قمر - تامر عبدالمنعم
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
كرمت هيئة قصور الثقافة المطرب مصطفى قمر، داخل قصر السينما وذلك ضمن برنامج نجم وندوة، وذلك تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، من ثم عرض فيلمه "فين قلبي".

وتحدث مصطفى قمر، عن العديد من الأمور منها تفاصيل أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تطور السوق الغنائي وأبرز مقومات النجاح.

من ناحية أخرى اتفق "عبد المنعم" مدير قصر السينما مع النجم الكبير سمير صبرى على إقامة ناد شهرى بقصر السينما بعنوان "نادى التاريخ والذكريات مع سمير صبرى" يناقش أعمال كبار السينمائين وعرض أهم أفلامهم، وسوف يبدأ النادى يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 فى تمام الثامنة مساء بمقر القصر، وسيكون موضوع الندوة عن المخرج الراحل نادر جلال ويتم عرض فيلم "جحيم تحت الأرض".
تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله بقصر السينما.. صور
تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله بقصر السينما.. صور
تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله بقصر السينما.. صور
تكريم مصطفى قمر عن مجمل أعماله بقصر السينما.. صور
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