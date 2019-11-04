السلطات السعودية تكشف حقيقة فيديو مرعب على تويتر

فيديو:



متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير.|عبر: @Mosabmalki pic.twitter.com/Ht7uFA2ims — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 19, 2019

كشفت السلطات السعودية، حقيقة فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يقوم بالتفحيط، إلى جانبه طفل.وقالت الشرطة السعودية إن هذا الفيديو قديم، حيث أنه منذ 3 سنوات، وكان على طريق الملك خالد، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الرياض السعودية.فيما أكدت هيئة المرور السعودية أنه تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكان حساب "هاشتاق السعودية" على تويتر، قد نشر فيديو في وقت سابق، تحت عنوان "متهور يمارس التفحيط بسرعة جنونية وبجواره طفل صغير".