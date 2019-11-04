جماهير الأهلي ترحب بـ تركي آل الشيخ خلال زيارته لمصر بعد التصالح

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #تركي_آل_الشيخ بعد زيارته لمصر.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏نورت مصر يا اهلاوي ‎#تركي_ال_الشيخ.



‏اهلا بيك واللي يحب الاهلي نشيلوا فوق راسنا والفلوس مش كل حاجة وياريت محدش يغويك من الشياطين انك تعبر عن حبك للاهلي بالفلوس والتكابر اللي حصل وانت شوفت بعنيك الاهلي ايه والباقي ايه ‎#تركي_ال_الشيخ.



‏طال عمره تركى حبيب امه♥️♥️‎#تركي_ال_الشيخ.



‏نورت ام دنيا ياراجل يامحترررررام يابن الناس المحترمين 😍😍‎#تركي_ال_الشيخ.



‏يا هلا ومرحبا بك يا ابو ناصر يا أهل الجود والكرم والله بدّي اضيفك عندي والله راح تنبسط كتير اهلاوي وأحبك فالله ‎#تركي_ال_الشيخ.



