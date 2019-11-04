Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير الأهلي ترحب بـ تركي آل الشيخ خلال زيارته لمصر بعد التصالح

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #تركي_آل_الشيخ بعد زيارته لمصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏نورت مصر يا اهلاوي ‎#تركي_ال_الشيخ.

‏اهلا بيك واللي يحب الاهلي نشيلوا فوق راسنا والفلوس مش كل حاجة وياريت محدش يغويك من الشياطين انك تعبر عن حبك للاهلي بالفلوس والتكابر اللي حصل وانت شوفت بعنيك الاهلي ايه والباقي ايه ‎#تركي_ال_الشيخ.

‏طال عمره تركى حبيب امه♥️♥️‎#تركي_ال_الشيخ.

‏نورت ام دنيا ياراجل يامحترررررام يابن الناس المحترمين 😍😍‎#تركي_ال_الشيخ.

‏يا هلا ومرحبا بك يا ابو ناصر يا أهل الجود والكرم والله بدّي اضيفك عندي والله راح تنبسط كتير اهلاوي وأحبك فالله ‎#تركي_ال_الشيخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يغازل الأهلي من جديد.. تعرف على التفاصيل

الامير صباح الأحمد الصباح يشعل تويتر.. ومغردون: نورت الكويت

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي

تركى آل الشيخ يحسم الجدل حول زيارة النادي الأهلي والخطيب

بعد سفره لأمريكا للعلاج .. مؤمن زكريا يتصدر تويتر ومغردون: هترجع أحسن من الأول يا حراق

ترشيحاتنا

من الطلاق إلى ساحات المحاكم.. خلافات الفنانين عرض مستمر.. سمية الخشاب وأحمد سعد الأبرز

الدوري الإنجليزي.. إصابة مأساوية وطرد في مباراة إيفرتون وتوتنهام ..فيديو

جنش يشكر لاعبى الأهلي.. تعرف السبب

موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل.. وطلب من تركي آل الشيخ للجماهير بعد عودته لمصر.. محمد زيدان في ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد

اخبار الفن.. وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. رانيا يوسف تشعل السوشيال بفستان جديد.. وأحدث ظهور لـ نادية لطفى

صدمة جديدة لمحمود كهربا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر