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منوعات

عتبته شؤم.. منزل يجلب المرض لكل من يدخله

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
عندما يتعلق الأمر بالعثور على منزل جديد، يوضع في الحسبان عدة معايير كموقعه أو حجمه أو ثمنه، معادلة يصعب تكوينها لتكن نتيجتها بالشكل المطلوب، فكان الحظ حليفًا لعائلة وجدت منزل أحلامها ولكن كانت هناك مفاجاة صادمة في انتظارهم.

عرض منزل مكون من 5 غرف نوم في السوق مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني ، وهو يعد بمكان مناسب للعائلات ومساحات كبيرة وحديقة تؤدي إلى منطقة فناء وحديقة أخرى واسعة خلفها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن "البريطانية.

كل شيء مثاليًا جدًا لأي شخص يبحث عن منزل الأحلام، ولكن الأشياء الحلوة لن تكتمل للنهاية، تقدم "طوبي" للحصول على المنزل، وذهب لمعاينته ليفاجأ بمشهد صادم، حيث وجد الجدران تمتلئ بكابلات الكهرباء وصلت حد الأسقف.

أما الأمر الأكثر غرابة هو الشعور بالدوار والإعياء الشديد عند دخول المنزل، لكل من يدخل إلى هذا المنزل، وفقًا لما ذكره "طوبي" في تدوينته على تويتر، ولم يتوصل أحد إلى سبب الشعور بالإعياء، أو حتى وجود كل هذه الكابلات المبالغ فيها.
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