منتخب جامعات مصر يتصدر مجموعته في بطولة التسامح لكرة الصالات

تصدر المنتخب المصري للجامعات جدول ترتيب مجموعته في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في ابوظبي، وذلك بعد الفوز في آخر مبارياته بالدور التمهيدي على نظيره السوري بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصبح رصيد المنتخب الوطني 16 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.



وبدأ منتخب مصر التسجيل في الثانية 50 من الشوط الأول عن طريق عمرو عبد القادر، الذي أضاف الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 8 ، وبعدها بتسعة دقائق سجل منتخب سوريا الهدف الأول له، ثم ادرك التعادل بعد دقيقة واحدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 .



ومع بداية الشوط الثاني سجل أدهم أحمد الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 13، ثم أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 17 لتنتهي المباراة بفوز مصر4-2.



وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مبارياته على السعودية 4-1، ثم هزم الجزائر 4-7 في الجولة الثانية، وتعادل مع عمان 3-3 في ثالث مبارياته بالبطولة، كما فاز علي منتخب العراق 5-3، قبل ان يفوز على سوريا 4-2.



بهذه النتائج تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة انتظارًا لانتهاء نتائج باقي المباريات وتصفيات المجموعة الأولي ليتحدد الفريق الذي سيواجهه في دور ال 8 غدا الثلاثاء.