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أخبار العالم

أول ظهور للرئيس الأمريكي الأسبق عقب تعرضه لكسر في الحوض

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
جيمي كارتر-الرئيس
جيمي كارتر-الرئيس الأمريكي الأسبق
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شريف سيد
ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لأول مرة منذ تعرضه لكسر في الحوض، أثناء تقديمه محاضر في مدرسة الأحد.

ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي فإن الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 95 عاما، درس هذه المحاضرة التي استمرت 45 دقيقة، وهو على كرسي متحرك، في بداية القاعة، بسبب تعرضه لكسر في الحوض.

وحضر ما يقرب من 400 شخصا داخل القاعة، بالإضافة إلى امتلاء الحجر المتواجدة في المكان لمشاهدة كارتر، الذي قال في محاضرته: "تشعر بالراحة مع فكرة الموت، وتؤمن بالحياة بعد الموت".

وكان كارتر قد دخل إلى المستشفى عقب سقوطه، الذي تسبب في تعرضه لكسر في الحوض، ثم عاد إلى منزله بعد أيام.
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