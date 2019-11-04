مات قدام عين أبوه يا وجع القلب .. غرق شاب أثناء الصيد على فلوكة خشبية بـ بورسعيد

نجحت قوات الإنقاذ البحري بنطاق قطاع شرق تفريعة بورسعيد من انتشال جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة عقب سقوطه من أعلى فلوكة صيد خشبية.



كانت قوات الإنقاذ البحري تلقت إشارة بسقوط ٣ أشخاص صيادين من أعلى فلوكة خشبية انقلبت بهم أثناء مزاولة الصيد بالتفريعة جهة مدينة بورفؤاد.



وعلى الفور توجهت قوة لموقع البلاغ ونجحت في إنقاذ رجلين فيما فشلت في إنقاذ الثالث كونه قد فارق الحياة.



وأكد شهود العيان أن الشاب كان على ظهر فلوكة خشبية برفقة والده وشخص آخر وأثناء التحرك انقلب القارب بيهم وسقطوا جميعًا فى المياه وتم إنقاذ والد الشاب وشخص آخر وغرق الشاب وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ.



تم التحفظ على جثمان الغريق تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بورفؤاد.