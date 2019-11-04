أب يضرب طفلتيه بوحشية أمام مدرسة بحائل السعودية.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لقيام شخص بضرب طفلتيه أمام مدرسة بمنطقة حائل السعودية.



ويظهر في الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيام شخص بتعنيف وضرب ابنتيه، أثناء جلوسهما في شنطة السيارة، أمام المدرسة.



وعقب شريط الفيديو، انتشر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحمل اسم "أب يعنف طفلتين بحائل"، حيث طالب المشاركون من السلطات السعودية القبض على هذا الشخص.



وظهر الطفلتان في حالة رعب وصراخ جراء تعنيف الوالد لهما.





