أخبار التوك شو..أول قرارات الإصلاح الاقتصادي.. أحمد موسى: يد تبني وأخرى تحارب الإرهاب.. حسام بدراوي:المجانين يحكمون السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
تعرف على أول قرارات الإصلاح الاقتصادي.. وهذه ثمار تحرير سعر صرف العملات.. فيديو
أكد الدكتور محسن عاجل الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت تعاني اقتصاديا قبل فترة تحرير سعر الصرف للعملات حيث كان هناك انتشار لظاهرة السوق السوداء ولا توجد أي استثمارات بالدولة إضافة إلى ارتفاع حجم الواردات وانخفاض حجم الصادرات وضعف شديد بالموارد.
شاهد.. أحمد موسى: يد تبني وأخرى تحارب الإرهاب في سيناء
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات، موضحا "الإرهاب لم يمنع التنمية فى سيناء".
بسام راضي: علاج 286 ألف حالة حرجة من قوائم الانتظار بتكلفة 2 مليار جنيه ..فيديو
أكد السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للغاية فى مجال الصحة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هي تحدٍ كبير جدا لأى دولة من الدول المتقدمة.
مستشار وزير الإسكان: إنتاج 1.7 مليون متر مكعب من المياه في 2022.. فيديو
قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن الوزارة وضعت خطة كبيرة جدا وطموحة لتحلية المياه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية المياه في 6 محافظات.
الإستروكس مصري.. نبيل عبد المقصود يكشف سبب اتجاه تجار المخدرات لبيع الهيروين ..فيديو
قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، إن عقوبة تاجر الحشيش لا تختلف تماما عن عقوبة الهيروين، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى اتجاه معظم التجار للعمل في بيع الهيروين.
حسام بدراوي: السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفون ..فيديو
ال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن المصريين لديهم وعي كبير ويرفضون الفوضى والهدم.
وأضاف بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لابد من إعلاء سقف الحريات واحترام الرأي المخالف، كاشفا عن أن الرأي المخالف الذي يبني مفيد للجميع.
تعرف على أول قرارات الإصلاح الاقتصادي.. وهذه ثمار تحرير سعر صرف العملات.. فيديو
أكد الدكتور محسن عاجل الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت تعاني اقتصاديا قبل فترة تحرير سعر الصرف للعملات حيث كان هناك انتشار لظاهرة السوق السوداء ولا توجد أي استثمارات بالدولة إضافة إلى ارتفاع حجم الواردات وانخفاض حجم الصادرات وضعف شديد بالموارد.
شاهد.. أحمد موسى: يد تبني وأخرى تحارب الإرهاب في سيناء
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات، موضحا "الإرهاب لم يمنع التنمية فى سيناء".
بسام راضي: علاج 286 ألف حالة حرجة من قوائم الانتظار بتكلفة 2 مليار جنيه ..فيديو
أكد السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للغاية فى مجال الصحة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هي تحدٍ كبير جدا لأى دولة من الدول المتقدمة.
مستشار وزير الإسكان: إنتاج 1.7 مليون متر مكعب من المياه في 2022.. فيديو
قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن الوزارة وضعت خطة كبيرة جدا وطموحة لتحلية المياه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية المياه في 6 محافظات.
الإستروكس مصري.. نبيل عبد المقصود يكشف سبب اتجاه تجار المخدرات لبيع الهيروين ..فيديو
قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، إن عقوبة تاجر الحشيش لا تختلف تماما عن عقوبة الهيروين، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى اتجاه معظم التجار للعمل في بيع الهيروين.
حسام بدراوي: السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفون ..فيديو
ال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن المصريين لديهم وعي كبير ويرفضون الفوضى والهدم.
وأضاف بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لابد من إعلاء سقف الحريات واحترام الرأي المخالف، كاشفا عن أن الرأي المخالف الذي يبني مفيد للجميع.