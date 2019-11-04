نجم الأهلي ضمن اللاعبين الأغلى في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

النيجيري صامويل تشوكويزي – فياريال الإسباني – 30 مليون يورو



الإيفواري كريستيان كوامي – جنوى الإيطالي – 22 مليون يورو



الإيفواري إبراهيم سانجاري – تولوز الفرنسي – 15 مليون يورو



الإيفواري حامد جونيور تراوري – ساسولو الإيطالي – 14 مليون يورو



أحد أصغر وأهم لاعبى النسخة الجديدة من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ابن الـ19 عاما بدأ مسيرته مع إيمبولى قبل أن ينتقل إلى ساسولو ويصبح أحد أهم أعمدة الفريق في مركز الوسط المدافع رغم أنه لم يكمل عامه العشرين، وارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس ونابولى وروما.



رمضان صبحي – الأهلي – 5 ملايين يورو



جناح النادى الأهلى صاحب الـ22 عامًا سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية حيث دافع عن ألوان ستوك سيتى و هدرسفيلد الإنجليزي، وحجز مكانه فى تشكيل الأهلي ومنتخب مصر منذ سنوات حيث يعد أهم المواهب الشابة فى مصر منذ خروج صلاح إلى أوروبا.



النيجيري تايو أونيي – ماينز الألماني – 4.5 ملايين يورو



مهاجم ماينز الألمانى من أهم النجوم الواعدة والمتوقع تألقها فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حيث يتميز بإمكانيات كبيرة قادته إلى الانتقال إلى ليفربول والذى أعاره إلى النادى الألمانى لاكتساب بعض الخبرات حيث يبلغ 22 عاما وتصل قيمته التسويقية إلى 4.5 مليون يورو.



الإيفواري إدريسا دومبيا – سبورتنج لشبونة البرتغالي – 3.8 ملايين يورو



لاعب وسط سبورتنج لشبونة يعتبر من أهم النجوم الكبار رغم أنه يلعب كوسط مدافع، ودخل دائرة اهتامات يورجن كلوب مدرب ليفربول فى وقت سابق، وخاض العديد من التجارب الاحترافية منذ خروجه من كوت ديفوار وهو في سن 18 عامًا حيث لعب فى بلجيكا وروسيا قبل الانتقال إلى البرتغال.



النيجيري أزوبويكي أوكيشوكو– باشاكشاهير التركي – 2 مليون يورو



لاعب وسط اسطنبول باشاكشهير التركي ابن الـ22 عامًا يعد أهم نجوم منتخب نيجيريا القادم للدفاع عن لقبه، وسبق له اللعب فى الدوري المصري لصالح نادي بيراميدز قبل أن يرحل سريعًا للدوري التركي حيث سبق له الدفاع عن ألوان مالطية سبور وريزاسبور قبل أن يحط الرحال فى باشاكشهير.



الجنوب أفريقي لوثر سينج – موريينسي البرتغالي – 2 مليون يورو



مهاجم موريينسي البرتغالي ابن الـ22 عامًا سبق له الدفاع عن ألوان المنتخب الأول لجنوب أفريقيا وسجل هدفين لصالح الأولاد، ومن أهم المواهب المتوقع تألقها فى البطولة، وسبق له اللعب لصالح براجا وشيفاس في الدوري البرتغالي قبل أن ينتقل إلى موريينسي على سبيل الإعارة.



الكاميروني مارتن هونجلا – رويال أنتويرب البلجيكي – 1.5 مليون يورو



لاعب الوسط المدافع الذى سبق له الدفاع عن ألوان رديف برشلونة يستعد للمشاركة فى البطولة كأحد أهم الأسماء المتوقع تألقها، وسبق لابن الـ21 عامًا الدفاع عن ألوان غرناطة وكارباتي لفيف الأوكراني قبل أن ينتقل إلى رويال أنتويرب البلجيكي، ويحلم بتمثيل المنتخب الأول للأسود حيث لم يسبق له الانضمام للكبار من قبل.

تستعد مصر لاستقبال 168 لاعبًا من أهم النجوم الواعدة فى القارة السمراء عندما تحتضن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتى تقام على ملعبي القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.ومع اقتراب ضربة بداية البطولة التي يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.سلطت اللجنة الإعلامية للبطولة على النجوم أصحاب أعلى قيمة تسويقية فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وجاءوا كالتالي..ويسيطر نجوم منتخب كوت ديفوار على قائمة الأغلى بتواجد 4 لاعبين من الأفيال يليهم نجوم نيجيريا حيث تضم القائمة 3 نسور، بجانب رمضان صبحي ولاعب من جنوب أفريقيا ومثله من الكاميرون، وجاءت كالتالي..نجم منتخب نيجيريا صاحب الـ20 عاما يدافع عن ألوان نادي فياريال الإسباني تصل قيمته إلى 30 مليون يورو ويرتبط بشرط جزائى مع فريقه بقيمة 100 مليون يورو، وسجل هدفًا مع المنتخب الأول فى أمم أفريقيا الأخيرة قاد فريقه لنصف النهائي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، هو أغلى لاعبى البطولة حاليا.كريستيان كوامي صاحب الـ21 عامًا، وأحد نجوم جنوى في الدوري الإيطالي سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم ودخل دائرة اهتمامات نابولي وبوروسيا دورتموند، وهو ثانى أغلى اللاعبين فى البطولة وأحد أبرز نجوم منتخب كوت ديفوار الذى يعد من أهم المرشحين للتتويج بالبطولة.نجم تولوز صاحب الـ22 عامًا تألق بشكل كبير لكلاعب وسط مدافع مع الفريق الفرنسى ويعد أحد أبرز لاعبى منتخب كوت ديفوار في الوقت الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان، وسبق له الدفع عن ألوان المنتخب الأول لبلاده وسجل هدفًا مع الأفيال الكبار.