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فن

ردود واسعة من رواد السوشيال ميديا بعد تصدر إسماعيل ياسين تويتر.. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
اسماعيل ياسين
اسماعيل ياسين
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج إسماعيل ياسين، بسبب تداول بعض أفشات أفلامه الساخرة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏‎#اسماعيل_ياسين

الله يرحمك ويسامحك

بحق الفرحه إللى كنت بتدخلها لقلوبنا

‏‎#اسماعيل_ياسين الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه..
خير ؟

‏ويشهد التاريخ ان شابا تربى يتيمًا فقيرًا  عليه في الرزق مذموما من الجميع أمعنت جدته فى تعذيبه فرحل من السويس إلى القاهرة ليصبح اشهر كوميدى ومنولوجست فى مصر ولغاية دلوقتى ترند ‎#اسماعيل_ياسين.

‏انا زيك بالظبط.. بفتح تويتر لقيت ‎#اسماعيل_ياسين الله يرحمه تريند من غير تويتات

‏جميل ان فيه ناس فاكرة ذكرى الفنان ‎#اسماعيل_ياسين
تعلمنا في فن اسماعيل يس
- الضحك والطيبة بدون بلطجة وبدون كلام خارج
بدون صياعة والبطل بدون ضرب وعضلات
- الراجل ده كان الفن بتاعه جميل وكل فيلم فيه نصيحة
انك ازاي تعيش مبسوط وترضى بقليلك

‏رحم الله الفنان أسماعيل ياسين
عشنا افلامه وحفظناها وضحكنا من قلوبنا
عاش نجم ومات فقيرا
رحمه الله عليه
‎#اسماعيل_ياسين

‏يعني لما يكون المحترمين شغالين على هاش دعم الشعراوي رحمه الله
‎#الشعراوي_رمز_مصر
فجأة يا مؤمن يظهرلك ترند
‎#اسماعيل_ياسين
رحمه الله بدون مناسبة
دا ملهش إلا تفسير واحد للقائمين على تويتر هبله ومسكوها طبله 😂
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