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مرأة

حافظي عليه.. 11 طريقة لحماية طفلك من نزلات البرد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت دكتور نجلاء موسى، استشارى طب الاطفال وحديثى الولاده، إن الجو هذة الفترة متقلب، لذلك يجب على الامهات حماية أطفالهم من نزلات البرد.

وقدمت استشاري الطب النفسي مجموعة من النصائح لوقاية الطفل من نزلات البرد:

- التغذية الجيدة لتقوية مناعة طفلك.
- إعطاء الطفل مصل الانفلونزا الموسمي في شهر ١١.
- تناول العسل والليمون يوميا صباحا ومساءا.
- تعليم الطفل استخدام المناديل الورقية عند السعال او العطس.
- تعليم الطفل غسل اليدين بإستمرار خاصة قبل الأكل وبعده وبعد الانتهاء من اللعب.
- قَص أظافر اليدين بإستمرار حتى لا تنقل اَي أمراض وميكروبات.
- الاهتمام بتطهير أدواته الشخصية من زجاجه وملعقة وطبق وايضا تطهير لعبه بإستمرار.
- أن يأخذ طفلك القسط الكافي من النوم حيث يساهم هذا علي تقوية مناعته.
- الاهتمام بان يمارس طفلك الرياضه حيث انها من العوامل المهمة في تقوية المناعة.
- تهويه المنزل بإستمرار خاصه قبل نزول أطفالك في الصباح مع شرب ماء قبل النزول الي المدارس
-قدمي لطفلك الكثير من العصائر الطبيعيه الغنيه بڤيتامينC كالبرتقال والليمون والكيوي.
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