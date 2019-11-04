أحلى من المحلات وبتكلفة أقل.. طريقة سريعة وشهية لعمل الكشرى

الكشري من الأكلات المحببة للكثيرين، يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعه ومذاق لا يقاوم فى دقائق معدودة على طريقة الشيف أميرة شنب.



طريقة عمل الكشري الاسكندراني:



طريقة عمل الكشري الاسكندراني بالمقادير:



كوب عدس أصفر منقي



2 كوب أرز أبيض منقي ومغسول



بصلة مبشورة

ملح

فلفل أسود

ماء

بيض مسلوق للتزيين

حمص للتزيين

بصل محمر للتزيين



طريقة عمل الكشرى الإسكندراني بالخطوات:



نضع البصل حتى يذب فى وعاء على النار وضيف الأرز والمياه ويترك حتي بتشرب المياه.



علي نار هادئة نضع العدس والملح والفلفل حتي تمام النضج.



بعد تمام النضج يزين بالبيض المسلوق الحمص ويقدم.



