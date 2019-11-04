أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيكة بالمنزل

الكيكة من ألذ الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بالمنزل، ولكل أم طريقة خاصة وإضافات رائعة في طريقة تحضير الكيكة، واليكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيكة.



مقادير الكيكة:

كوب سكر

3 بيضات

ملعقة فانيليا

3 ملاعق زبدة

علبة زبادى

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر



مكونات صوص تزيين الكيكة:



١ كوب سكر

عليك قشطة حلويات

معلقتين زبدة



طريقة تحضير الكيكة:

- نقوم بضرب البيض و السكر و الفانيليا و الزبدة و الزبادي في الخلاط لمدة خمس دقايق.

- أضيفي الدقيق و البيكنج إلى الخليط، وقلبي جيدا، ومن ثم ضعية بالقالب في الفرن.

