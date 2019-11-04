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مرأة

أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيكة بالمنزل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
الكيكة من ألذ الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بالمنزل، ولكل أم طريقة خاصة وإضافات رائعة في طريقة تحضير الكيكة، واليكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيكة.

مقادير الكيكة:
كوب سكر
3 بيضات
ملعقة فانيليا
3 ملاعق زبدة
علبة زبادى
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج باودر

مكونات صوص تزيين الكيكة:

١ كوب سكر
عليك قشطة حلويات
معلقتين زبدة

طريقة تحضير الكيكة:
- نقوم بضرب البيض و السكر و الفانيليا و الزبدة و الزبادي في الخلاط لمدة خمس دقايق.
- أضيفي الدقيق و البيكنج إلى الخليط، وقلبي جيدا، ومن ثم ضعية بالقالب في الفرن.
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