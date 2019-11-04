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رياضة

بروفايل | شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ريهام بكير
تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ، الجمعة المقبلة ، في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

وأسفرت قرعة البطولة، عن وقوع المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما تأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ونسلط فيما يلي الضوء على مسيرة شوقي غريب المديرالفني مع المنتخب الوطني، قبل انطلاق فعاليات البطولة.

السن.. 60 عامًا
تاريخ التعيين.. 23 يناير 2018
طريقة اللعب.. 3 - 4 - 3
عدد مبارياته مع المنتخب .. 11
سجل المنتخب .. 18 هدفًا
استقبلت شباكه .. 10 أهداف
فاز.. 6 مباريات
تعادل في مباراتين
خسر.. 3 مباريات
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