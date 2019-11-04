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فن

ليست المرة الأولى.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يلاحق إليسا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بإرسال تهنئة للفنانة إليسا، بمناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال إرسال فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يعزف أغنية لها، ويطالبها برفع الحظر عنه من على "تويتر".

بينما علقت إليسا، على الفيديو من خلال نشره عبر حسابها الرسمي على"تويتر" وعلقت قائلة :"محتل ووقح .. نفس الجواب"، وتلقت الدعم من جمهورها الذي ساندها.

وهذة ليست المرة الأولي، حيث ظل أفيخاي، يلاحق إليسا، منذ العام الماضي، لكنها ردت عليه حينها قائلة : "محتل ووقح"، ولم تخشى أي رد فعل منه.
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