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فن

في ذكرى وفاته.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصورة والدها.. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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مصطفى كرم
استحضرت الفنانة لقاء الخميسي ذكري وفاة والدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت لقاء الخميسي صورة قديمة لوالدها وعلقت عليها قائلة " ٣ نوفمبر .. ابويا .. ابويا .. الحبيب والصديق والرفيق.. ابويا .. القلب الكبير ..الاب الحكيم، ابويا .. لو خيروني مابين العالم بما فيه يبقى هو العالم اللي اختاره لوحده
ابويا عُمري اللي كان والآن واللي هايكون، ابويا قلبي وكياني وانا بكل مافيّا من ابويا وضّل ابويا وروح ابويا، ابويا لو كان ليّا حق الاختيار هاختارك ياابويا، في يوم ميلادك يا حُبي الكبير باقولك وحشني اد العُمر اللي عدّى واللي جاي
حبيبي لنا لقاء #انا_بنت_ابويا، الفاتحة على روح ابويا وعلى روح احبابنا اللي رحلوا ".

ولقيت التدوينة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين" الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" و"الله يرحمة يا رب برحمة الواسعة" و"ربنا يرحمه ويغفر له تعيشي وتفتكري".
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