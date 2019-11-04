ملعقة سحرية على الريق تحميك من أمراض القلب والمفاصل

فوائد صحية غير متوقعه لتناول مزيج الثوم والعسل فكلاهما يحتوى على مركب الأليسين والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للجراثيم ومكافحة الأمراض.



يمكنك سحق فصوص الثوم الطازجة و إضافة ملعقة من العسل و مزج كلاهما وتناول نصف ملعقة صباحا على الريق وفقا لموقع هيلث لاين.



وسيساعد ذلك فى حدوث توازن للجهاز المناعي ومنع بعض الأمراض مثل نزلات البرد والسعال و علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل ووجع الأسنان والإمساك والالتهابات.



يساعد تناول مزيج الثوم والعسل فى وقف نمو البكتيريا التي تسبب الأمراض والالتهابات بما في ذلك الالتهاب الرئوي ونوع من التسمم الغذائي.



وقد بحثت العديد من الدراسات السريرية والمخبرية في العديد من الفوائد الصحية للقلب من الثوم أن المواد المضادة للاكسدة في العسل قد يساعد أيضا في حمايتك من أمراض القلب ويعمل الثوم على المساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أيضا.

