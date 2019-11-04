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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. بعثة المنتخب الغاني تصل اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:49 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يطير منتخب غانا إلى القاهرة اليوم الاثنين للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة منتخب غانا 21 لاعبًا وقع عليهم اختيار إبراهيم تانكو المدير الفنى للفريق للمشاركة فى البطولة تنطلق الجمعة المقبل بمباراة مصر ومالى في المجموعة الأولى التى تضم أيضا غانا والكاميرون.

ويفتقد منتخب غانا في البطولة العديد من العناصر الأساسية لعدم موافقة أنديتهم على المشاركة فى أمم أفريقيا مثل دودا محمد ومجيد أشيميرو وجدعون منساه وعثمان بوكاري وجوزيف بينتسيل وبرنارد تيكبيتي وإسحاق توم.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الأولى مع مصر ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يعسكر منتخب غانا في أحد فنادق القاهرة على أن يؤدي تدريباته بملعب السكة الحديد خلال البطولة.
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