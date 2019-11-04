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مرأة

طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون خطوة بخطوة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
الدجاج من أساسيات السفرة بكل منزل، لذلك تسعى كل أم في تنويع طرق تحضير الدجاج، واليكم طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون.

مقادير طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:

4 صدر دجاج منزوع الجلد
1 بصلة كبيرة مفرومة
6 حبات ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف
1/2 ملعقة صغيرة الزعتر البري
رشة جوزة الطيب
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 حبة ليمون معصورة
1 حبة ليمون مبشورة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/3 كوب مرقة دجاج بدون ملح

طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:

-اخلطي جميع المكونات مع بعضها، ومن ثم انقعي الدجاج مع الخلطة السابقة لمدة ساعة.

-ضعي الدجاج و الخليط السابق في طبق الخبز وضيفي مرقة الدجاج ، غلفي الطبق بورق فويل ، ومن ثم ضعيه في فرن ساخن على درجة 300 لمدة 1/3 ساعة ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 170 واتركيه حتى ينضج كليا.

-ارفعي ورق الفويل و حمري الدجاج من الأعلى حتى نحصل على لون ذهبي.
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