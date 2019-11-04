طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون خطوة بخطوة

الدجاج من أساسيات السفرة بكل منزل، لذلك تسعى كل أم في تنويع طرق تحضير الدجاج، واليكم طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون.
مقادير طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:
4 صدر دجاج منزوع الجلد
1 بصلة كبيرة مفرومة
6 حبات ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف
1/2 ملعقة صغيرة الزعتر البري
رشة جوزة الطيب
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 حبة ليمون معصورة
1 حبة ليمون مبشورة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/3 كوب مرقة دجاج بدون ملح
طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:
-اخلطي جميع المكونات مع بعضها، ومن ثم انقعي الدجاج مع الخلطة السابقة لمدة ساعة.
-ضعي الدجاج و الخليط السابق في طبق الخبز وضيفي مرقة الدجاج ، غلفي الطبق بورق فويل ، ومن ثم ضعيه في فرن ساخن على درجة 300 لمدة 1/3 ساعة ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 170 واتركيه حتى ينضج كليا.
-ارفعي ورق الفويل و حمري الدجاج من الأعلى حتى نحصل على لون ذهبي.
مقادير طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:
4 صدر دجاج منزوع الجلد
1 بصلة كبيرة مفرومة
6 حبات ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف
1/2 ملعقة صغيرة الزعتر البري
رشة جوزة الطيب
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 حبة ليمون معصورة
1 حبة ليمون مبشورة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/3 كوب مرقة دجاج بدون ملح
طريقة تحضير الدجاج بالزعتر والليمون:
-اخلطي جميع المكونات مع بعضها، ومن ثم انقعي الدجاج مع الخلطة السابقة لمدة ساعة.
-ضعي الدجاج و الخليط السابق في طبق الخبز وضيفي مرقة الدجاج ، غلفي الطبق بورق فويل ، ومن ثم ضعيه في فرن ساخن على درجة 300 لمدة 1/3 ساعة ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 170 واتركيه حتى ينضج كليا.
-ارفعي ورق الفويل و حمري الدجاج من الأعلى حتى نحصل على لون ذهبي.