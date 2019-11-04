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فن

حلا شيحة: الحجاب مش هو الأساس بدليل إنه ماتذكرش في أول القرآن.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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آيه عاطف
أكدت الفنانة حلا شيحة، أن خلعها للحجاب ليس له علاقة بإيمانها، وإن الحجاب ليس هو الأساس، وليس هو المقياس الذي يدل على تدين الشخص.

وقالت خلال أحد اللقاءات: "الناس شايفة إني قلعت الحجاب يبقى كدة مشيت فـي طريق غلط ودي أفكار موروثة لكنها مش صح ومش حقيقية، ولبس للحجاب بدأ معايا بسؤالي لنفسي انا مين ؟ حسيت ان فيه حاجة ناقصة .. كل واحد ربنا جايبه في الحياه ليه عشان يعمل ايه ؟ .. طول الوقت كنت حاسة اني مش مبسوطة من جوايا ومن هنا بدأت احاول التزم في الصلاة وأقرأ القرأن، وكنت بحس براحة غير طبيعية".

أما عن سبب خلعها الحجاب قالت :" مشكلتي إني وقتها قولت لنفسي مش هقدر اكون بعمل حاجتين.. يا بمثل .. يا أتحجب وابعد .. ومن هنا خدت القرار لكنه كان غلط لأن خير الأمور الوسط والحجاب مش هو الأساس بدليل أنه ماتذكرش في القرآن في الاول ده ف نص القرآن، والواحد لازم ديما يبقى قريب من ربنا ويحاول يكون إنسان كويس .. بس برضو فيه حياه ربنا مخلقناش عشان نكون شبه بعض".

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