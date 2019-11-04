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رياضة

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وستارز اوف ايجيبت لاكتشاف المواهب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بمقر الوزارة حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وستارز اوف ايجبت الهولندية لاكتشاف المواهب في كرة القدم ، في حضور عمرو مهنا المدير الاقليمي لستارز اوف ايجبت في مصر والشرق الاوسط وافريقيا ، وديفيد هوبسون رئيس مجلس ادارة جمعية PFSA لمكتشفي المواهب في العالم ، واحد أهم مكتشفي المواهب بانجلترا ، ودين وايت هاوس استشاري التدريب وتحديد الموهبة وتطويرها في الجمعية.

وكانت ادارة ستارز اوف ايجبت بدأت مشروعها لاكتشاف الموهوبين في القارة الافريقية منذ عام واختارت مصر لتكون مقرا إقليميا لها وإطلاق اول مشروعاتها ، وتقدمت بملف كامل عن المشروع وأهدافه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه مساعديه والادارات المعنية بالوزارة بدراسته.

وتقرر التعاون مع ستارز اوف ايجيبت لتبدأ مسيرة العمل في اكتشاف الموهوبين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة واكتشاف الموهوبين من بين النشء لتكرار تجربة المحترفين المصريين وفي مقدمتهم محمد صلاح.

يذكر ان ستارز اوف ايجيبت، ستنفذ مشروعها في كل محافظات الجمهورية على مراحل ، ستبدا بالاختبارات والقياسات الفسيولوجية لتحديد الموهبة ثم تبدأ مرحلة التدريب والصقل في مراكز جغرافية تغطي كامل محافظات الوطن ، وبعدها يتم اختيار الاكثر مهارة للتدريب تحت ايدي متخصصين مصريين واجانب
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