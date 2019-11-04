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أخبار البلد

بعد هجوم أسما شريف منير عليه.. هاشتاج الشعراوي رمز مصر يتصدر تويتر.. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
محمد متولي الشعراوي
محمد متولي الشعراوي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الشعراوي_رمز_مصر دفاعا عنة بعد هجوم الاعلامية اسما شريف منير علية ووصفة بالمتطرف.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏وكأن الله يريد ان يُحيي ذكراك لتنهال عليك الأدعية بالرحمة
رحمك الله وغفر لك ❤
‎#الشعراوي_رمز_مصر

‏ربنا يرحم الشعرواي ويسكنه فسيح جناته 💔
‎#الشعراوي_رمز_مصر

‏‎#الشعراوي_رمز_مصر
رحم الله الشيخ الشعرواي
رمز لمصر والوطن العربي و الاسلامي

‏بعد وفاة الداعية الكبير الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي هل وجدنا مايكون امتداد له في نشر الدعوه وتفسير القرأن !!!؟ ‎#الشعراوي_رمز_مصر

‏رحم الله شيخًا ذهب إلى المسجد، وقام بتنظيف المراحيض ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبر! سيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم.
‎#الشعراوي_رمز_مصر


‏اصبحنا ف زمن ال... يتطاولون على حفظه القرآن
‎#الشعراوي_رمز_مصر


‏الشيخ الشعراوي شخص لا يختلف عليه اثنان ♥
‎#الشعراوي_رمز_مصر

‏وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا
‎#الشعراوي_رمز_مصر
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