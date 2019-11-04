بعد هجوم أسما شريف منير عليه.. هاشتاج الشعراوي رمز مصر يتصدر تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الشعراوي_رمز_مصر دفاعا عنة بعد هجوم الاعلامية اسما شريف منير علية ووصفة بالمتطرف.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏وكأن الله يريد ان يُحيي ذكراك لتنهال عليك الأدعية بالرحمة

رحمك الله وغفر لك ❤

‎#الشعراوي_رمز_مصر



‏ربنا يرحم الشعرواي ويسكنه فسيح جناته 💔

‎#الشعراوي_رمز_مصر



‏‎#الشعراوي_رمز_مصر

رحم الله الشيخ الشعرواي

رمز لمصر والوطن العربي و الاسلامي



‏بعد وفاة الداعية الكبير الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي هل وجدنا مايكون امتداد له في نشر الدعوه وتفسير القرأن !!!؟ ‎#الشعراوي_رمز_مصر



‏رحم الله شيخًا ذهب إلى المسجد، وقام بتنظيف المراحيض ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبر! سيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم.

‎#الشعراوي_رمز_مصر





‏اصبحنا ف زمن ال... يتطاولون على حفظه القرآن

‎#الشعراوي_رمز_مصر





‏الشيخ الشعراوي شخص لا يختلف عليه اثنان ♥

‎#الشعراوي_رمز_مصر



‏وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا

‎#الشعراوي_رمز_مصر