بعد هجوم أسما شريف منير عليه.. هاشتاج الشعراوي رمز مصر يتصدر تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الشعراوي_رمز_مصر دفاعا عنة بعد هجوم الاعلامية اسما شريف منير علية ووصفة بالمتطرف.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
وكأن الله يريد ان يُحيي ذكراك لتنهال عليك الأدعية بالرحمة
رحمك الله وغفر لك ❤
#الشعراوي_رمز_مصر
ربنا يرحم الشعرواي ويسكنه فسيح جناته 💔
#الشعراوي_رمز_مصر
#الشعراوي_رمز_مصر
رحم الله الشيخ الشعرواي
رمز لمصر والوطن العربي و الاسلامي
بعد وفاة الداعية الكبير الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي هل وجدنا مايكون امتداد له في نشر الدعوه وتفسير القرأن !!!؟ #الشعراوي_رمز_مصر
رحم الله شيخًا ذهب إلى المسجد، وقام بتنظيف المراحيض ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبر! سيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم.
#الشعراوي_رمز_مصر
اصبحنا ف زمن ال... يتطاولون على حفظه القرآن
#الشعراوي_رمز_مصر
الشيخ الشعراوي شخص لا يختلف عليه اثنان ♥
#الشعراوي_رمز_مصر
وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا
#الشعراوي_رمز_مصر
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
وكأن الله يريد ان يُحيي ذكراك لتنهال عليك الأدعية بالرحمة
رحمك الله وغفر لك ❤
#الشعراوي_رمز_مصر
ربنا يرحم الشعرواي ويسكنه فسيح جناته 💔
#الشعراوي_رمز_مصر
#الشعراوي_رمز_مصر
رحم الله الشيخ الشعرواي
رمز لمصر والوطن العربي و الاسلامي
بعد وفاة الداعية الكبير الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي هل وجدنا مايكون امتداد له في نشر الدعوه وتفسير القرأن !!!؟ #الشعراوي_رمز_مصر
رحم الله شيخًا ذهب إلى المسجد، وقام بتنظيف المراحيض ليؤدب نفسه عندما جرح تواضعها وأحس بلحظة كِبر! سيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم.
#الشعراوي_رمز_مصر
اصبحنا ف زمن ال... يتطاولون على حفظه القرآن
#الشعراوي_رمز_مصر
الشيخ الشعراوي شخص لا يختلف عليه اثنان ♥
#الشعراوي_رمز_مصر
وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا
#الشعراوي_رمز_مصر