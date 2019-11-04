إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة لم ينجح.. اعرف التفاصيل

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن قرار لعب نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة بملعب محايد جاء كرد فعل على الأزمة.



وقال مصطفى فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما قرر الكاف لعب النهائي من مباراة واحدة اثناء أزمة كان رد فعل وبه اندفاع".



وأكمل مصطفى مراد فهمي: "جربنا أن نلعب نهائيات البطولات من مباراة فاصلة وحدث ذلك بالسوبر الإفريقي، ولم تنجح".



وأتم مصطفى مراد فهمي: "الاتحاد لم يدرس هذا القرار حاليا، لكن اختبر وانظر لموعد اختيار موعد المباراة، هل ستختاره مبكرا ويكون بدولة بعيدة عن طرفي النهائي، وهل سيكون متاحا أم لا".