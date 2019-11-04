بعد تجهيزه رياضيا.. افتتاح مركز شباب الجدي بشمال سيناء

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب " الجدي" بشمال سيناء بعد الانتهاء من إنشائه، وذلك حرصًا من الوزارة علي توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء.
وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات ، مكتبة بها 2000 كتاب ، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة ، 6 أجهزة كمبيوتر ، حمام السباحة ، ملعب نجيل صناعي ، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس ، صالة حاسب آلى ، صالة تنس طاولة ، بلياردو ، بالإضافة إلى تجهيزات المركز بالأثاث.
يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.
وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات ، مكتبة بها 2000 كتاب ، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة ، 6 أجهزة كمبيوتر ، حمام السباحة ، ملعب نجيل صناعي ، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس ، صالة حاسب آلى ، صالة تنس طاولة ، بلياردو ، بالإضافة إلى تجهيزات المركز بالأثاث.
يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.