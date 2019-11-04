بعد تجهيزه رياضيا.. افتتاح مركز شباب الجدي بشمال سيناء

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب " الجدي" بشمال سيناء بعد الانتهاء من إنشائه، وذلك حرصًا من الوزارة علي توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء.



وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات ، مكتبة بها 2000 كتاب ، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة ، 6 أجهزة كمبيوتر ، حمام السباحة ، ملعب نجيل صناعي ، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس ، صالة حاسب آلى ، صالة تنس طاولة ، بلياردو ، بالإضافة إلى تجهيزات المركز بالأثاث.



يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.