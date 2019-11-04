بسبب علاقة بموظفة.. إقالة المدير التنفيذي لشركة ماكدونالدز

كشفت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، ماكدونالدز، عن إقالة رئيسها التنفيذي ستيف إيستربروك، بعدما تم الكشف عن علاقة عاطفية مع موظفة.



وقالت الشركة إن إيستربروك "فصل من الشركة" بعد أن قرر مجلس الإدارة أنه: "انتهك سياستها وأظهر سوء تقدير من خلال الدخول في علاقة عاطفية مؤخرا مع إحدى الموظفات".



واعترف إيستربروك بالعلاقة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين نقلتها صحف أمريكية حيث قال: "كان هذا خطأ. بالنظر إلى قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن الوقت قد حان بالنسبة لي للرحيل".



وكان إيستربروك، قد ترأس ماكدونالدز في بريطانيا وشمالي أوروبا قبل أن يصبح المدير التنفيذي والرئيس في مارس من العام 2015 بعد فترة من ضعف الأداء المالي للشركة.