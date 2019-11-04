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فن

محتل ووقح .. رد ناري من إليسا على متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
اليسا و أفيخاي أدرعي
اليسا و أفيخاي أدرعي
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آيه عاطف
ردت الفنانة اللبنانية إليسا بشكل قوى على ملاحقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها على تويتر.

وقام أفيخاي أدرعي، بإرسال تهنئة للفنانة إليسا، بمناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال إرسال فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يعزف أغنية لها، ويطالبها برفع الحظر عنه من على "تويتر".

بينما علقت إليسا، على الفيديو من خلال نشره عبر حسابها الرسمي على"تويتر" وعلقت قائلة :"محتل ووقح .. نفس الجواب"، وتلقت الدعم من جمهورها الذي ساندها.

وهذه ليست المرة الأولى، حيث ظل أفيخاي، يلاحق إليسا، منذ العام الماضي، لكنها ردت عليه حينها قائلة : "محتل ووقح"، ولم تخش أي رد فعل منه".
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