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أخبار العالم

افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد 5 نوفمبر الجاري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
قسم الخارجي
اعتبرت صحيفة الشعب الصينية اليومية الناطقة بالعربية أن افتتاح الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد في 5 نوفمبر الجاري، فرصة جديدة للتأكيد على التكامل العميق بين التنمية الصينية وبقية دول العالم.

وقالت الصحيفة إن الدورة الحالية من المعرض ستشهد مشاركة مايزيد عن 3000 شركة من أكثر من 150 دولة ومنطقة، وزيادة ملحوظة في عدد الشركات المصنفة ضمن أقوى 500 شركة والشركات الرائدة في الصناعة. كما تمّ توسيع مساحة المعرض بالمقارنة مع الدورة الأولى، ومع ذلك تم حجز كل الأكشاك والأجنحة.

وأضافت أن هذا المعرض يعد أول معرض من نوعه في العالم حول الاستيراد في تاريخ التنمية التجارية الدولية، وقد أشرف الرئيس الصيني شي جين بينج بنفسه على التخطيط والبرمجة والدعم.

وتنبع الشعبية العالية للمعرض أيضا من النتائج المتميزة التي حققتها الدورة الأولى، والتي منحت العارضين إحساسًا كبيرا بالكسب. حيث سجل المعرض خلال 6 أيام فقط ، زيارة قرابة 800 ألف شخص للتفاوض والتعرف على الفرص والمعروضات، وحققت الدورة الأولى صفقات بقيمة 57.8 مليار دولار أمريكي.

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