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أخبار العالم

أثناء مطاردة مع الشرطة البريطانية.. مصرع شخص وإصابة آخر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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شريف سيد
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر أثناء مطاردة مع الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر، عقب اصطدام السيارة بمبنى في المدينة في محاولة الهروب من الشرطة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن الحادث وقع، أثناء محاولة الشرطة البريطانية إيقاف سيارة فورد بداخلها راجلين، إلا أنها اصطداما في مبنى بمدينة مانشستر، وأصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى، قبل أن يلقى شخص منهما مصرعه.

وقال رئيس شرطة المباحث في مانشستر الكبرى جون تشادويك: "أود أن أتقدم بخالص تعازينا إلى أسرة الشخص الذي وافته المنية في أعقاب التصادم الذي وقع في برنامج الليلة الماضية".

وأضافت الشرطة أنها لا تزال تحقق في الحادث، لمعرفة سبب محاولتهما الهرب من الشرطة.
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