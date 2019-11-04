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إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
اليساندرا امبروسيو
اليساندرا امبروسيو ومحمد صلاح
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أسماء عبد الحفيظ
شاركت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو متابعيها عبر قصتها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يكشف عن كواليس بلقاء جديد يجمعها مع لاعب ليفربول محمد صلاح، تبادلا من خلالها بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية.

وظهرت أليساندرا أمبروسيو التي تبلغ من العمر 38 عامًا فستان برتقالي قصير وظهرت أمام الكاميرات بأكثر من وضعية أثناء التقاط صور لها.

وتعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.



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