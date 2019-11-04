مصر تشارك في اجتماع واشنطن من أجل سد النهضة.. وإضراب عام في لبنان.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أنها ركزت على الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على سهر بلاده المستمر من أجل صون العلم.



وفيما يخص سد النهضة، كشفت الصحيفة عن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا، الذي سيعقد بواشنطن يوم الاربعاء المقبل بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة.



ومن العراق، شل العصيان المدني الذي أعلنته حركة الاحتجاجات العراقية معظم مدن جنوب العراق، وأجزاء واسعة من بغداد، وتوقفت حركة المواصلات بين المدن الكبيرة وتعطلت الخدمات في معظم المصالح الحكومية، في وقت تواصلت التظاهرات في العديد من المدن التي تطالب بإصلاحات اقتصادية، مترافقة مع تعديلات واسعة في هيكل الطبقة السياسية، الذي تتحكم فيها الطائفية.



وفيما تعهد الرئيس العراقي برهم صالح بالدفع بقانون الانتخابات إلى البرلمان في بحر هذا الأسبوع، عمدت قوات الجيش العراقي إلى فتح عدد من الطرق التي أغلقها المحتجون خلال الأسابيع الماضية.



وفي اليمن، تواصل مليشيا الحوثي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وحشد المسلحين، وإجبار السكان على الالتحاق بجبهات القتال، مستغلة حالة الفقر التي سببتها، وجعلت ثلثي سكان البلاد يعيشون على المساعدات.



واستغرب وضاح الدبيش الناطق الرسمي للقوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي عدم قيام البعثة الأممية والأمم المتحدة بشيء تجاه الاستحداثات الجديدة للخنادق والانفاق من قبل ميليشيا الحوثي, معتبرا ذلك مبررا للقوات المشتركة لإلغاء كافة نقاط المراقبة التي تم انشائها.



ومن لبنان، تزامنًا مع مرور 18 يومًا على انطلاقة انتفاضة لبنان الشعبية، في وجه انعدام الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، وما أفرزته من مواجهات، وفرز في المواقف، شهد يوم أمس انقسام الشارع اللبناني إلى مظاهرتين، دعمت إحداهما رئيس الجمهورية ميشال عون والخطّة الإصلاحية التي أطلقها الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لانتخابه، فيما شهدت الساحات على امتداد لبنان تحركات موحدة تحت شعار أحد الضغط.



ومن الولايات المتحدة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي حول سياساته البيئية، مهددًا مجددًا بحجب المساعدات الفيدرالية عن الولاية.



وفي تكرار لهجومه على الولاية العام الماضي عندما أدت الحرائق شمال كاليفورنيا إلى مقتل 86 شخصا، ألقى ترامب باللوم على حاكم الولاية غافن نيوسم، وقال إن "أداءه في إدارة الغابات كان سيئا للغاية".



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، يجري التحالف الدولي حاليًا، تحضيرات لبناء 3 قواعد عسكرية، في كل من القامشلي، ومنطقتين أخريين في شمال شرقي سوريا.



وقالت مصادر محلية إلى«المرصد السوري»، إنها رصدت وصول دورية تابعة للقوات الأمريكية إلى قرية «هيمو» الواقعة على بعد 4 كلم من مدينة القامشلي من جهة الغرب، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية - التركية، ومن المفترض إنشاء نقطة عسكرية جديدة تابعة لها في القامشلي، ولفتت المصادر إلى سعي واشنطن إلى أن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في شمال وشرق سوريا بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.



ومن فرنسا، انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 100 ألف أسرة في فرنسا، أمس الأحد بعد أن ضربت العاصفة «إميلي» ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، حيث كانت مصحوبة برياح قوية وأمطار.



وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء «انيديس» إن إدارا «بيرينيه-اتلانتيك» و«لاند» و«جيروند» و«دوردون»، تضررت بشكل خاص.



ومن صحيفة الاتحاد، أكدت القوى السياسية الكردستانية تأييد المطالب المشروعة للمتظاهرين، لكنها اعتبرت أن المشاكل التي يعاني منها العراق «لا تتصل بالدستور»، وإنما بعدم تنفيذ بنوده بوصفه واحدًا من الدساتير المتقدمة، وأكدوا أن تعديله ليس حلًا، معلنين رفضهم أي مساس بصلاحيات الإقليم وحقوقه في أية تعديلات دستورية.



فيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضد الرئيس بهدف عزله.



ويأتي طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، ويهاجمون مصداقيته.







