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أخبار العالم

السلطات الإماراتية تصدر تحذيرا إلى المواطنين بسبب الإعصار مها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
إعصار مها
إعصار مها
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شريف سيد
ناشدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، المواطنين بضرورة الابتعاد عن شواطئ السواحل الشرقية، وذلك بسبب توقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى غمر المد البحري لبعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجة لتداعيات العاصفة المدارية "مها".

وتوقعت هيئة الأرصاد الإماراتية وفق ما نقلته صحيفة البيان بأن يتحول الإعصار من الدرجة الأولى إلى الثانية بسرعة رياح تتراوح من 120 إلى 140 كيلومترًا في الساعة تزيد إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الأرصاد العمانية أن الإعصار "مها" يقع حاليًا شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.7 درجة شمال وخط طول 65.8 شرق، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 65 عقدة.

يأتي ذلك مع استمرار الاستعدادات من قبل دول الخليج العربي، لإضطراب في الطقس خلال الأيام المقبلة بسبب الإعصار مها.
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